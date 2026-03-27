O cantor Marrone, da dupla com Bruno, anunciou um novo afastamento temporário de suas atividades profissionais para cuidar da saúde. O artista foi submetido a um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira (26), o que resultou na suspensão imediata de sua participação nos próximos compromissos da dupla. De acordo com a assessoria do cantor, o quadro de saúde é estável. Em nota, Marrone agradeceu as mensagens de apoio e o carinho dos fãs.\nPor meio de nota, a assessoria do cantor confirmou a necessidade de uma reintervenção cirúrgica. Segundo o comunicado, o estado de saúde do artista é positivo, embora detalhes técnicos sobre o procedimento não tenham sido divulgados pela equipe médica. 'Marrone está bem, e a única informação que temos é a de ter sido feita uma reintervenção cirúrgica. O médico não nos deu mais detalhes, ele seguirá em repouso nos próximos dias', afirmou a assessoria (veja a nota completa na íntegra no final do texto).