Vão é a nova exposição individual de Mateus Dutra, artista visual radicado em Goiás há 40 anos, que apresenta sua produção recente em desenho e pintura que investiga o Cerrado como campo de memória e construção simbólica. A abertura é nesta quinta-feira (23), às 17 horas, na Cerrado Galeria, no Setor Sul. As obras dividem o espaço expositivo com as esculturas de Paulo Pires, que inaugura na ocasião a mostra O Ser da Pedra. As exposições ficam em cartaz até 30 de maio com entrada gratuita.\nUtilizando carvão e pigmentos terrosos, Mateus desenvolve uma linguagem marcada por linhas densas, fragmentadas e sobrepostas. A pesquisa nasce de um Cerrado íntimo entre Minas Gerais, onde nasceu, e Goiás, ponto em que paisagem e memória se entrelaçam e resultam no que o artista chama de miração cerratense. “É como eu chamo essa visualidade que eu crio com esses desenhos e pinturas, trazendo o meu olhar, minhas memórias e a maneira como eu interpreto essa paisagem de uma maneira muito particular”, comenta.