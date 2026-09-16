E se, de repente, você descobrisse que é apenas um figurante na própria vida? É a partir dessa inquietação que Mateus Solano conduz O Figurante, sua primeira experiência em um monólogo. O trabalho será apresentado nesta quinta-feira (17), às 20 horas, no Teatro São Francisco, em Anápolis. Depois, chega para uma curta temporada na capital no palco do Teatro Goiânia, com sessões na sexta-feira (18) e no sábado (19), às 20 horas, e no domingo (20), às 18 horas.\nAssistida por mais de 150 mil pessoas e com uma trajetória de sucesso que supera 250 apresentações entre Brasil e Portugal, a montagem tem direção de Miguel Thiré, que contou com a colaboração na dramaturgia de Mateus Solano e Isabel Teixeira.\nNa comédia dramática, Solano interpreta Augusto, um figurante dedicado, experiente e acostumado a atuar em produções audiovisuais. Aos poucos, ele passa a questionar a própria existência e o lugar que ocupa em um mundo que parece mantê-lo constantemente em segundo plano.