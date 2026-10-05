-VÍDEO: Matheus, da dupla com Kauan, revela hits de Luan Santana que são de sua autoria (1.3464778)\nMatheus, da dupla sertaneja com Kauan, chamou a atenção dos fãs ao revelar que é o compositor de várias músicas conhecidas nas vozes de outros artistas. Em vídeo publicado nas redes sociais, no dia 30 de setembro, ele listou canções gravadas por Luan Santana que foram escritas por ele.\nMatheus apresentou seis músicas gravadas por Luan Santana: “Tudo o que você quiser”, “Garotas não merecem chorar”, “Tanto faz”, “Um brinde ao nosso amor”, “Fantasma”, “Asas” e “Déjà vu”. Ao final, ele perguntou aos seguidores se eles já sabiam que as composições eram de sua autoria.\nA revelação surpreendeu parte dos fãs. Nos comentários, seguidores destacaram a qualidade das músicas e elogiaram o trabalho de Matheus como compositor. “Não é só cantor, ele também é poeta”, comentou uma pessoa. Outra afirmou que as canções estavam entre suas favoritas.