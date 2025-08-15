Donos de sucessos como Ilusão de Ótica, Cronômetro e Quarta Cadeira, a dupla de irmãos Matheus e Kauan comanda a agenda deste sábado (16) do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Com mais de três horas de show, o projeto Praiou apresenta os maiores sucessos da carreira dos irmãos, além de faixas do novo repertório e de músicas que marcaram a trajetória da dupla, mas que raramente aparecem nos shows tradicionais. Na estrada desde 2010, músicos viram a carreira deslanchar em 2015, com a canção Que Sorte a Nossa. No repertório do show, não vão faltar hits como Ao Vivo e a Cores, Te Assumi Pro Brasil, Nessas Horas, Decide Aí e Pactos. Recentemente os artistas lançaram nas plataformas digitais a música A Nossa Praia em parceria com o MC Tuto. Nascidos em Itapuranga, Matheus e Kauan cresceram cercados pela música e desde cedo demonstraram o talento que os levaria ao topo das paradas nacionais. Ao longo de mais de 10 anos de carreira, a dupla se consolidou como uma das mais promissoras no cenário sertanejo, colecionando milhões de reproduções nas plataformas digitais e sucessos que embalam gerações.ServiçoEvento: Praiou com Matheus e KauanData: neste sábado (16), a partir das 15 horasLocal: Centro Cultural Oscar Niemeyer, GO 020, saída para Bela Vista Ingressos: a partir de R$ 150; há opção de meia solidária com 1 kg de alimento e lounges para grupos com serviço exclusivoInformações: baladapp.com.br