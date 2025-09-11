Uma boa moda, viola e vozes poderosas. Tudo isso faz parte do show da dupla Matogrosso e Mathias, que se apresenta nesta sexta-feira (12), na Arena Multiplace. A abertura dos portões será a partir das 19 horas. O repertório promete romantismo, memória afetiva e energia contagiante, encantando fãs antigos e novos. No palco, verdadeiros hinos da música sertaneja como Tentei Te Esquecer, Frente a Frente e Na Hora do Adeus não devem ficar de fora.Com 50 anos de carreira, dono de uma voz inconfundível, João Batista Bernardo, conhecido como Matogrosso, nasceu em Vista Alegre do Alto, São Paulo, e foi criado na roça com 11 irmãos. Influenciado pela mãe, Adélia, uma talentosa cantora, começou sua carreira aos 18 anos em Cáceres, Mato Grosso. Em São Paulo, conheceu Anísio Roberto de Carvalho, o Mathias, e juntos formaram a dupla que encantaria o Brasil. Após três anos de persistência, conseguiram gravar seu primeiro LP na Chantecler e, desde então, acumularam 36 registros entre LPs e CDs, quatro DVDs, 15 discos de ouro e cinco de platina.Desde 2009, Rafael Belchior assumiu o posto de “novo Mathias”, dando continuidade à história da dupla ao lado do tio e padrinho Matogrosso. Sobrinho de sangue e herdeiro de palco, Rafael trouxe fôlego renovado à parceria sem deixar de lado a tradição que consagrou o nome Matogrosso e Mathias como uma das referências do sertanejo romântico. Juntos, seguem lotando arenas, lançando sucessos e reafirmando, década após década, a força de uma carreira marcada por emoção, autenticidade e canções que atravessam gerações. ServiçoShow: Matogrosso e MathiasData: Sexta-feira (12)Horário: abertura dos portões às 19 horasLocal: Arena Multiplace / Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Vila Alto da GlóriaIngressos: a partir de R$ 100Informações: www.bilheteriadigital.com