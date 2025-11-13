A dupla Matogrosso e Mathias volta a Goiânia neste sábado (15), a partir das 20 horas, no Espaço Dois Ipês, no Setor Jaó. Com mais de cinco décadas de carreira, os sertanejos são conhecidos por sucessos que atravessam gerações. Além do show principal, a programação inclui a apresentação do Maestro Pinocchio, que recebe a dupla Tom e Leo na abertura.No repertório, clássicos imortais, como Tentei Te Esquecer, Boate Azul e Ela Chorou de Amor, regravados no projeto Zona Rural, que celebra a trajetória da dupla. Também não deve ficar de fora o hit Pedaço de Minha Vida, que deu à dupla, ainda em 1976, seu primeiro disco de ouro.SERVIÇOShows: Matogrosso e Mathias, Maestro Pinocchio e dupla Tom e LeoData: Sábado (15), a partir das 20 horasLocal: Espaço Dois Ipês / Endereço: Avenida Quitandinha, nº 600, Setor JaóFormato: Open Bar e Open FoodIngressos: appticket.com.br