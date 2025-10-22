A chegada de Mauricio de Sousa – O Filme aos cinemas, nesta quinta-feira (23), é um marco das comemorações pelos 90 anos de um dos maiores nomes da cultura brasileira. O longa, dirigido por Pedro Vasconcelos, revisita a vida do criador da Turma da Mônica desde a infância em Mogi das Cruzes (SP) até a consolidação da MSP Estúdios, em uma narrativa que mistura emoção, humor e a sensibilidade de quem transformou sonhos em profissão.\nO lançamento é apenas parte de uma extensa celebração, que inclui exposições, relançamentos de gibis históricos e homenagens públicas. O aniversário é no dia 27. Protagonizado por Mauro Sousa, filho do cartunista, o filme adota um tom íntimo e afetuoso. Mauro interpreta o pai nas fases jovem e adulta, reforçando a natureza familiar do projeto.\n“Ver a vida dele retratada no cinema, ainda mais interpretado pelo meu irmão Mauro, é muito emocionante. Acho que minha ficha ainda não caiu. Não assisti ao filme; vou ver na pré-estreia, junto com toda a família, a pedido do Mauro, que quis que fosse um momento especial. Estou com a expectativa lá em cima e já me sinto emocionada, porque é uma homenagem linda a um homem de 90 anos que marcou a vida de tantos brasileiros”, explicou Marina Sousa, diretora-executiva da MSP e filha mais nova de Mauricio, em entrevista ao POPULAR.