No show de Maurício Meirelles até quem pretende ficar quietinho na plateia pode acabar ajudando a criar a piada da noite. No espetáculo Surto Coletivo, as respostas do público entram em cena e dão novos rumos ao improviso. O humorista se apresenta nesta quinta-feira (1º), às 19h30, no Teatro Municipal de Anápolis, e na sexta-feira (2), no mesmo horário, chega na capital, no palco do Teatro Goiânia. A participação começa pelo celular. No início da apresentação, a plateia é convidada a acessar um questionário por meio de um QR Code exibido no telão. As perguntas passeiam por temas como saúde mental e situações hipotéticas bem-humoradas. As respostas aparecem em gráficos e oferecem a Maurício um retrato daquele público para explorar ao longo da noite. É aí que o espetáculo ganha vida própria. Uma resposta inesperada pode render uma história; uma opinião compartilhada por boa parte da sala pode virar alvo de uma provocação. Maurício conduz o show a partir dessas escolhas, deixando espaço para conversar com a plateia e reagir ao que surge no momento.A proposta reforça uma característica presente em sua trajetória: encontrar humor no comportamento das pessoas. Em Surto Coletivo, o material vem de quem ocupa as poltronas. Por isso, o público de Anápolis verá um espetáculo diferente daquele apresentado no dia seguinte em Goiânia, mesmo que o humorista entre em cena com a mesma ideia inicial.Maurício migrou da publicidade para a comédia em 2007 e construiu uma carreira que passou pela televisão, pelos palcos e pela internet. Entre seus trabalhos estão os solos Não Leve a Sério, Perdendo Amigos e Levando o Caos, que também ganhou um especial na Netflix. A interação com o público se tornou uma das marcas de suas apresentações. Conta atualmente com mais de 8,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Essa relação também aparece no Webbullying, quadro que integra a programação após o stand-up. Conhecida por seus vídeos na internet, a dinâmica leva para o palco outra forma de improviso: Maurício acessa as redes sociais de alguém da plateia e cria situações a partir das conversas que surgem ali. Se a primeira parte do show revela o que a plateia pensa, o Webbullying testa até onde uma conversa pode ir nas mãos do comediante. A combinação dos dois formatos dá sentido ao título do espetáculo: o surto é coletivo porque depende da disposição do público para participar e rir das situações que ajuda a criar. Surto Coletivo iniciou uma temporada em São Paulo, em janeiro de 2026, e desde então ganhou apresentações em outras regiões do País, como Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Campo Grande. Os ingressos estão disponíveis no Ingresso Digital, com valores entre R$ 35 e R$ 140, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de bilhete (inteira, social ou meia). Também está disponível a opção social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento. SERVIÇO Espetáculo: Surto Coletivo — AnápolisArtista: Maurício MeirellesData: 1º de outubroHorário: 19h30Local: Teatro Municipal de Anápolis (Av. Brasil Sul, 200 - St. Central, Anápolis)Ingressos: ingressodigital.comEspetáculo: Maurício Meirelles — Surto Coletivo — GoiâniaData: 2 de outubroHorário: 19h30Local: Teatro Goiânia (R. 23, 252, Centro)Ingressos: www.ingressodigital.com