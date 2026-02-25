A influenciadora digital Maxiane Rodrigues foi eliminada do BBB 26 (Globo) nesta terça-feira (24) e, logo após deixar a casa, foi entrevistada por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro no Bate Papo BBB. Durante a conversa, ela comentou sobre o clima entre Marciele Albuquerque e Jonas Sulzbach.\nA cunhã-poranga do Boi Caprichoso foi a maior aliada da pernambucana no reality. A proximidade das duas e a similaridade de seus nomes fez com que pessoas dentro e fora da casa as confundissem. Já Jonas foi interesse amoroso de Maxiane. Os dois protagonizaram beijos nas festas do BBB.\nNas últimas semanas, porém, o público passou a notar o interesse do modelo pela paraense e os flertes trocados entre os dois. E esse foi um dos assuntos abordados durante a entrevista com a eliminada.\nApós ser questionada sobre um possível relacionamento com o modelo, a ex-sister afirmou que o vê apenas como um amigo, mas reiterou que existe um interesse.