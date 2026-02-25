Maxiane Rodrigues é a sexta eliminada do BBB 26 (Globo), com 63,21% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (24). Milena Moreira (36,11%) e Chaiany Andrade (0,68%) disputaram a berlinda com a sister.\nO apresentador anunciou para o público que esta foi a maior votação por pessoa da história. "Nunca tivemos tantos votos únicos no BBB. Pela primeira vez, passamos dos três milhões de CPF", divulgou.\nJordana recorda relacionamento com filho de Amado Batista\n"Senti falta de externar meus pensamentos", lamenta Marcelo\nMaxiane tem 32 anos, é natural de Nazaré da Mata, mas vive em Carpina, ambas em Pernambuco. É professora de história e influenciadora digital. Nas redes, fala sobre beleza, moda, estilo de vida saudável e da rotina como mãe.\nDurante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt pontuou que, independente do resultado, o programa perderia uma forte dupla feminina. Chaiany tem a parceria de Gabriela, Milena firmou com Ana Paula e Maxiane encontrou um ombro amigo em Marciele.