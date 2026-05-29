É em ritmo de retrospectiva musical que MC Livinho faz o último show da carreira em solo goiano. O cantor é a principal atração da Festa Bueno, evento que acontece neste sábado (30), a partir das 22 horas, no Espaço Bueno, em Aparecida de Goiânia. O evento reúne ainda DJ Samhara, Wam Baster, Vitor Bueno e Ray em uma noite dedicada ao funk, à música eletrônica e aos grandes hits que marcaram diferentes gerações das pistas brasileiras.\nConhecido por unir romantismo, funk melody, performances de palco e presença ativa nas redes sociais, Livinho chega ao evento em um momento simbólico da carreira. O artista, que se consolidou como um dos principais nomes do funk na última década, promete uma apresentação construída em meio aos seus hits que embalam festas e discotecagens.\nNo repertório, não devem faltar músicas como Cheia de Marra, Azul Piscina, Fazer Falta, Na Movimentação, Tudo de Bom, Hoje Eu Vou Parar na Gaiola e Novidade na Área, faixa que chegou ao topo das plataformas digitais no Brasil. Os hits mais recentes, como MTG na Imaginação e MTG Passa Passa Pra Eu Sarrar, também devem integrar a apresentação, misturando diferentes fases da carreira do cantor.