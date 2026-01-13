-Vídeo - Médico pilota avião (1.3360685)\nO médico Benjamim Neto publicou um novo vídeo nas redes sociais onde pilota o avião na pista da fazenda da família, que fica em Urutaí, no sudeste goiano. Durante o passeio, Benjamim brinca que a aeronave de 35 toneladas está com lotação mínima, ou seja, apenas o piloto. A postagem foi feita nessa segunda-feira (12) e já acumula quase 40 mil visualizações (assista acima).\n"Taxiando o meu Boieng 737-200 aqui na fazenda. Viajando diretamente de Goiás para o mundo", anuncia o médico na gravação. O vídeo mostra diferentes ângulos da aeronave e Benjamim aproveita para dar algumas orientações, como se estivesse em um voo real. A título de curiosidade, a expressão "taxiar" refere-se ao movimento do avião no solo do aeroporto, antes da decolagem ou após o pouso.