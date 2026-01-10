-VÍDEO (1.3359781)\nO médico Benjamin Neto mostrou o avião que está estacionado na fazenda da família, localizada na GO-330, em Urutaí, na região sudeste do estado. O avião de 32 metros e 35 toneladas é um Boeing 737-200 da Viação Aérea São Paulo (Vasp). A família pretende abrir um restaurante às margens da fazenda em dezembro deste ano. O avião permanecerá no local, que é aberto para visitação pública (veja vídeo acima).\nDois vídeos publicados em dezembro do ano passado mostram o médico apresentando várias curiosidades do Boeing. O médico mostrou a caixa-preta do avião, checklist do piloto, sacolinha da Vasp, manual do piloto, diário de bordo, publicações técnicas, prefixo do avião e até cartas de navegação (veja abaixo).\nChecklist do piloto, sacolinhas originais da Vasp, publicações técnicas e prefixo do avião (Reprodução / Redes Sociais de Benjamim Neto)