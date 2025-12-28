-VÍDEO (1.3354809)\nNo final de ano muitas famílias se reúnem para comemorar as festas com brincadeiras, Amigo Secreto, Amigo da Onça, bingo, entre outras. No bingo, Lorena Andrade compartilhou a reação do filho, de 10 anos, ao ser sorteado. No vídeo gravado em Uruana, região central do estado, o garoto salta de alegria e desembrulha o presente, mas logo em seguida fica desapontado. Isso porque ao abrir o presente ele encontrou uma caixa de ovos (veja o vídeo acima).\nNo vídeo viralizado e publicado no último sábado (20) mostra a família em volta da mesa de madeira, com cartelas de bingo, canetas e vários saquinhos de presente. O menino é sorteado. Ele pula, sorri, bate as mãos, comemora e pega o presente.\nEm meio às comemorações uma pessoa pede para ele abrir o presente. Mas antes de abrir, outra pessoa diz: “Olha o brilho dele sumindo”, em meio às risadas no fundo do vídeo, a criança abre o presente. “A alegria da criança, ganhou”, comenta um familiar.