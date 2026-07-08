-POP_MeninoEguinha_080726 (1.3430765)\nO pequeno João Hélio, de 4 anos, encantou fiéis que estavam em Trindade ao subir a rampa da Basílica do Pai Eterno guiando sua éguinha (assista ao vídeo acima). De acordo com a mãe de João, Rosana Alves, essa foi a segunda romaria dele montado no animal.\nA gente sempre vai para Trindade em Romaria. Este ano já foi a quinta romaria do João Hélio. A primeira foi quando ele tinha 14 dias de nascido. Ele até já tem uma éguinha chamada Pipoquinha”, contou em entrevista ao POPULAR.\nTrajado de cavaleiro, pequeno João chamou a atenção de fiéis ao subir a rampa do Santuário após quatro dias de estrada (Arquivo pessoal/Rosana Alves)\n'De geração em geração': criança emociona ao conduzir carro de boi na Romaria do Pai Eterno; vídeo viraliza\nNas imagens, João Hélio aparece ao lado de sua éguinha guiando-a com uma corda. O menino de 4 anos vai trajado de chapéu, camisa da comitiva, calça de montaria com franjas, cinto e botas de couro.