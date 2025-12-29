-POP_Bingo_Menino_291225 (1.3355267)\nO ditado popular “o raio não cai duas vezes no mesmo lugar” não se aplica ao menino de 10 anos que viralizou após ter ganhado uma caixa de ovos em um bingo. Afinal, na mesma brincadeira, o garoto ganhou um balde de pipoca e ficou desapontado novamente. A mãe, Lorena Andrade, postou um vídeo com a reação do filho (veja o vídeo acima).\nA brincadeira de Natal aconteceu em Uruana, região central do estado. No vídeo, enquanto o menino abre o presente, uma pessoa diz: “Não chora não!” em meio às risadas no fundo do vídeo. “Bom demais! É um balde de pipoca”, diz um familiar.\nMenino comemora vitória no bingo, mas fica triste ao ver o prêmio e reação viraliza; vídeo\nLeonardo ganha galinha viva e pequi de presente de Natal; vídeo\nCriança viaja 400 km com gato escondido do pai; vídeo