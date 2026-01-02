Em uma sociedade cada vez mais agitada e frenética, a busca pela calmaria e serenidade vira tendência. Essa é a ideia da Cloud Dancer, eleita como a cor do ano de 2026 pelo Instituto Pantone - um tom de branco etéreo e arejado, que funciona como um respiro para acalmar a mente. A proposta é também funcionar como uma tela em branco para a criatividade, já que as possibilidades de combinações são infinitas.\nTodos os anos, a aposta para a cor do ano da Pantone funciona como uma espécie de guia para as áreas de moda, arquitetura, design e beleza. Para 2026, o instituto acredita que menos é mais, realizando uma afirmação consciente da simplicidade. “Cloud Dancer é um tom de branco discreto que nos traz a promessa da clareza. A cacofonia que nos rodeia tornou-se avassaladora, o que dificulta ouvir a voz do nosso eu interior”, explica Leatrice Eiseman, diretora executiva da Pantone.