Mesmo após o embargo determinado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Arena Goiás, estrutura montada pelo Governo de Goiás na Praça Cívica, começa a receber o público a partir desta sexta-feira (20). O espaço foi preparado para acompanhar a etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade (MotoGP) com transmissão simultânea das corridas, além de shows, feira de artesanato e praça gastronômica. A programação segue até domingo (22) com entrada gratuita.\nUm dos principais atrativos da arena é o palco montado para receber apresentações musicais e transmissões em telões de LED. Ao todo, são 392 metros de painéis instalados para exibir treinos e provas do campeonato, conectando o público ao circuito internacional da motovelocidade.\nNo palco principal, a programação reúne artistas regionais e nacionais. Nesta sexta-feira (20), se apresentam Fausto Noleto, Mr. Gyn com Marceleza (Maskavo) e a banda Barão Vermelho. No sábado (21), sobem ao palco Sunroad, Fuzo com Philippe Seabra (Plebe Rude) e o grupo mineiro Jota Quest. Já no domingo (22), o encerramento contará com Overfuzz, Banda Venosa e o DJ Jiraya Uai.