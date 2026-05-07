Mansão está sendo construída em condomínio de luxo em Goiânia (Arquivo pessoal / Patrícia Moreno)\nO cantor Marrone, da dupla com Bruno, decidiu alterar o projeto de sua nova mansão em Goiânia após um pedido inusitado do amigo Leonardo. Mesmo sem beber álcool, Marrone solicitou à arquiteta Patrícia Moreno a inclusão de um bar na residência para receber o sertanejo.\nO Leonardo falou: 'Mas eu quero um bar, você não bebe, mas eu bebo'. E aí o Marrone fez um bar dentro da casa para o Leonardo", revelou a arquiteta.\nA casa está sendo erguida em um condomínio que abriga outros famosos, como Murilo Huff, Amado Batista, Zé Felipe e Virgínia. O projeto de luxo inclui piscina com formato de praia, campo de futebol, cinema e estúdio de música.\nMarrone constrói mansão com 'praia' e vira vizinho de Leonardo em condomínio de luxo, em Goiânia