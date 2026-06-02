Muito antes dos super-heróis conquistarem Hollywood, um guerreiro de cabelos loiros dominou o imaginário de uma geração inteira. Para milhões de crianças, bastava ouvir “pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!” para embarcar em uma viagem até Eternia. A estreia de Mestres do Universo nos cinemas de Goiânia e Aparecida, nesta quarta-feira (3), resgata essa memória afetiva e convida o público a reencontrar He-Man, personagem que marcou os desenhos animados nas décadas de 1980 e 1990.O longa é estrelado por Nicholas Galitzine como Adam, o príncipe de Eternia que se transforma em He-Man, e reúne nomes como Idris Elba como Duncan (Mentor) e Jared Leto interpretando o Esqueleto. O Brasil está representado no filme. Nascida nos EUA e filha de pais brasileiros, Camila Mendes vive Teela, a Deusa Guerreira e Morena Baccarin interpreta a Feiticeira. Baccarin é a brasileira de maior sucesso internacional. Na carreira, fez séries como Firefly, How I Met Your Mother, The Mentalist, Homeland, Gotham e nos cinemas Deadpool.A direção é de Travis Knight, fã declarado da animação original e que comandou a aventura solo Bumblebee (2018), um dos filmes mais elogiados da franquia Transformers. O cineasta assume uma grande responsabilidade de levar He-Man novamente aos cinemas. O único live-action a chegar às telonas era o filme de 1987 com Dolph Lundgren, considerado um grande fracasso. Depois disso, sequências, novas versões animadas e reboots foram considerados pelos grandes estúdios, mas não saíram do lugar.A aposta em Mestres do Universo também acompanha uma tendência cada vez mais forte da indústria cinematográfica que é revisitar personagens e franquias que marcaram gerações. Nos últimos anos, produções como Top Gun: Maverick, Jurassic World, Ghostbusters: Mais Além e a série Cobra Kai mostraram que a nostalgia continua sendo um dos atrativos mais poderosos para o público. O movimento segue em alta. Recentemente, foi anunciada uma sequência de Dirty Dancing – Ritmo Quente, clássico de 1987 que eternizou Patrick Swayze no papel de Johnny Castle e Jennifer Grey como Baby.TramaEternia é um mundo fantástico onde magia, criaturas místicas e tecnologia avançada coexistem. Herdeiro do trono, o príncipe Adam está afastado de sua terra natal desde os 10 anos de idade, quando foi enviado à Terra para escapar de um ataque liderado por Esqueleto contra o reino de sua família. Após anos vivendo entre humanos - boa parte do tempo em um emprego comum e longe de seu verdadeiro destino -, ele parte em busca da lendária Espada do Poder, única capaz de levá-lo de volta para casa.Na jornada, o herói conta com a companhia de Teela, Duncan e de seu inseparável tigre Pacato, conhecido por ser preguiçoso e medroso. Ao ser transformado pelo poder da espada, porém, o felino se torna o icônico Gato Guerreiro, um dos personagens mais queridos pelos fãs da animação. Juntos, eles precisam enfrentar Esqueleto, eterno inimigo de He-Man, famoso por sua risada macabra e pelos constantes planos para conquistar o Castelo de Grayskull. Ainda não se sabe se o pequeno mago Gorpo, aprendiz atrapalhado, fará parte do filme, já que ele não apareceu nos materiais de divulgação. A expectativa é que ele aparece em cena pós-crédito.