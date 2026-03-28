Solange Couto indicou Milena Moreira e Ana Paula Renault para o castigo do monstro após vencer a prova do anjo do BBB 26 nesta sexta-feira (27). Insatisfeita com a escolha da atriz, Milena passou a segui-la pela casa.\nVeja a página especial do BBB no jornal O POPULAR\nA perseguição começou no Quarto Sonho de um Grande Amor, onde Milena confrontou Solange e a acompanhou até o banheiro. Quando a atriz entrou no box, a recreadora fez o mesmo. "Três é demais", chegou a comentar Gabriela Saporito, que inicialmente estava tomando banho.\nMesmo sem resposta, Milena continuou a falar. "Perdeu o respeito, eu nunca daria o castigo para ela. Inclusive, eu tirei de várias cabeças te dar", afirmou, enquanto Solange se manteve em silêncio.\nAna Paula Renault conquista sua primeira liderança no BBB 26\nBBB 26: Programa entra em modo turbo e semana terá anjo autoimune