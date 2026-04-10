Milena venceu a 13ª Prova do Anjo do BBB 26 (Globo) e está no Top 6.\nComo o Anjo é autoimune, Milena não pode ser indicada ou votada no 15º Paredão. Com a vitória, também garantiu sua vaga no Top 6 da edição.\nA prova envolveu a emoção de todos os participantes. Sem ver, cada um tocou em um item de valor sentimental e tentou identificá-lo.\nJuliano Floss afirma no BBB 26 que Jordana tenta criar narrativa de perseguida\n'Ela joga arriscado', afirma Ana Paula sobre Jordana\nMilena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26\nEles precisavam apertar o botão e enfiar os braços em mangas para tocar no objeto pessoal. Ao término do cronômetro de um minuto, precisavam levar uma bolinha até o outro lado de uma mesa de pebolim sem deixar cair. Caso caísse, tinham que recomeçar a prova. Vencia quem fizesse no menor tempo.