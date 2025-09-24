Os meses de setembro e outubro de 1987 são marcados por uma tragédia em Goiânia. O acidente com o Césio-137, o maior acidente radiológico ocorrido fora de uma usina nuclear, completa 38 anos e essa história, que ainda pode ser vista e sentida por suas vítimas, inspira a produção de Emergência Radioativa, nova minissérie da Netflix dirigida por Fernando Coimbra e estrelada por Johnny Massaro, ainda sem data de estreia. A produção tem sido motivo de burburinho neste mês de setembro, não pela memória dos afetados e do episódio, mas por uma polêmica: a falta da participação de Goiânia para contar a própria história.\nA discussão ganhou corpo com a repercussão da carta aberta do Conselho Municipal de Cultura de Goiânia direcionada à Netflix e à produção da minissérie. O texto critica a decisão dos envolvidos de realizar as gravações principalmente em São Paulo e não na capital do acidente. “Esse episódio não é apenas um fato histórico: ele é parte da memória viva do povo goianiense. Foi aqui, em nossas ruas e casas, que famílias inteiras sofreram, choraram e resistiram”, diz a nota.