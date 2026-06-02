A nostalgia será a grande anfitriã da noite desta quinta-feira, dia 4, no Bolshoi Pub. A cantora goiana Misz Helô sobe ao palco, a partir das 21 horas, com o espetáculo Baile da Saudade, projeto que mergulha nos repertórios que embalaram salões de dança, programas de rádio e histórias de amor das décadas de 1940 e 1950. Entre boleros, samba-canção e clássicos latino-americanos, a proposta é recriar uma atmosfera marcada pela elegância e romantismo.O show nasceu de uma pesquisa artística que a cantora vem desenvolvendo nos últimos anos em torno das intérpretes que ajudaram a construir a identidade musical brasileira. No repertório aparecem canções associadas a nomes como Dalva de Oliveira, Elizeth Cardoso e Dolores Duran, além de referências aos trios Los Panchos e Irakitan, artistas que atravessaram gerações e permanecem vivos no imaginário popular.A construção desse universo também passa pela estética. Figurinos, ambientação e performance dialogam com a era de ouro do rádio, período em que as grandes vozes femininas ocupavam lugar central na cultura brasileira. Nas redes sociais, onde reúne milhares de seguidores, Misz Helô transformou essa pesquisa em marca artística, aproximando públicos de diferentes idades por meio de interpretações que evocam lembranças familiares e experiências afetivas.No palco, a proposta ganha uma dimensão coletiva. Entre boleros e sambas-canção, o espetáculo busca recriar um modo de viver e compartilhar emoções que marcou gerações. O resultado é uma experiência que combina memória, música e performance em um formato que dialoga tanto com quem viveu aquela época quanto com públicos mais jovens interessados em descobrir um repertório que continua atravessando o tempo. Formada em Música pelo Instituto Federal de Goiás (IFG), Misz Helô iniciou a trajetória artística no canto lírico e chegou a protagonizar a ópera Le Nozze di Figaro, de Mozart, no Teatro Basileu França. Nos últimos anos, porém, passou a dedicar sua pesquisa à música popular brasileira e aos repertórios ligados à era de ouro do rádio. Com mais de 120 mil seguidores nas redes sociais, a cantora tem conquistado público de diferentes gerações ao reinterpretar clássicos.SERVIÇOShow: Baile da SaudadeData: Quinta-feira (4), às 21hLocal: Bolshoi Pub / Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor BuenoIngressos: A partir de R$ 60, pela SymplaInformações: @miszhelo