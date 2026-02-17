A Mocidade Alegre é a grande campeã do desfile das escolas de samba de São Paulo de 2026.\nA agremiação homenageou Léa Garcia (1933-2023), atriz da televisão, do teatro e do cinema brasileiros.\nGaviões da Fiel, escola ligada à principal torcida do Corinthians, fico em segundo lugar. A agremiação levou para a avenida uma reflexão sobre heranças culturais transmitidas ao longo do tempo e sua importância na construção do futuro.\nCarnaval de rua se consolida em Goiânia: entenda a evolução da folia na capital\nConfira a programação de blocos de rua gratuitos em Goiânia nesta terça-feira de carnaval\nLouvor e pregações atraem cristãos de Goiânia durante o carnaval\nEm 2025, Rosas de Ouro foi a vencedora do carnaval de São Paulo, seguida por Acadêmicos do Tatuapé e Gaviões da Fiel.\nCampeã em 2025, Rosas de Ouro é rebaixada