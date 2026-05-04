O mês de maio é o momento de colocar as botas e botinas para jogo em Goiás. A Pecuária de Goiânia começa no dia 14 de maio e marca o início das festas agropecuárias pelo Estado. Aproveitando o embalo, as inspirações de looks servem também para as festas juninas, que começam dentro de algumas semanas. O estilo country nunca esteve tão em alta, com bota, fivela e chapéu integrando produções cada vez mais fashionistas e alinhadas a outras tendências.\nEm escala mundial, a estética country é também chamada de westerncore e se firmou de vez no mundo da moda, especialmente no último ano. Para os goianos, a pecuária se torna uma vitrine fashion com produções mais literais do estilo ou releituras modernas. “Há um mês, mais ou menos, que a procura por peças em jeans, couro, suede e com franjas tem sido grande”, conta a empresária Mariana de Barros Araújo, proprietária da loja Mariana Modas.