A modelo Jéssica Barbieri, de 27 anos, natural de Anápolis, a 55 km de Goiânia, foi escolhida como embaixadora do Miss Brasil Internacional. Segundo a organização do concurso, a nomeação reconheceu a trajetória da goiana no universo da moda, do entretenimento e da comunicação, além de sua presença nas redes sociais e na mídia.\nConforme a organização, Jéssica iniciou sua trajetória artística em 2021 e, desde então, participou de concursos de beleza, projetos de entretenimento e aparições na televisão.\nAo longo desse período, ela também investiu no empreendedorismo e lançou uma loja de moda fitness, com atuação em Anápolis e pela internet. A primeira experiência em concursos foi no “Bela Fit Brasil”, competição que valorizava musas apaixonadas por academia, na qual representou o estado de Goiás. O destaque na disputa abriu portas para participações em programas de televisão.