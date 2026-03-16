A modelo e empreendedora Jéssica Barbieri, natural de Anápolis, região central de Goiás, foi nomeada embaixadora do Miss Brasil Internacional após se destacar nas seletivas do concurso por sua forte capacidade de comunicação e trajetória no entretenimento. Escolhida por sua 'energia inspiradora', de acordo com a organização do concurso, ela agora carrega a missão de representar o projeto em eventos e campanhas de divulgação.\nCom uma carreira que inclui o título de Miss Real Madrid 2025 e a gestão de sua própria loja fitness, Jéssica irá atuar como porta-voz institucional. Segundo a organização do concurso, Jéssica se inscreveu como uma candidata comum, mas logo se percebeu que ela tinha um perfil que se encaixaria estrategicamente no projeto.\nJéssica tem uma identidade artística, personalidade e uma energia que inspiram outras mulheres. Nós a escolhemos como embaixadora do Miss, uma posição que representa o concurso, apresenta o projeto ao público e ajuda a atrair novas candidatas".