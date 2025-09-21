O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, o JP Mantovani, 46, morreu no inicio da madrugada desde domingo (21), em um acidente de moto na marginal Pinheiros, na região de Cidade Jardim, zona oeste.\nEle teria sido atropelado por um caminhão após cair de sua motocicleta. Em nota, a assessoria do modelo disse que a família não iria se pronunciar.\n"Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais", disse a publicação na conta da empresa de assessoria no Instagram.\nEm sua página na própria rede social, Mantovani publicou recentemente uma foto em que está com motociclistas em uma rodovia. "Que sejamos livres, loucos, leves e felizes!!", escreveu.\nO modelo e apresentador ficou famoso, entre outros, por sua participação no reality "A Fazenda", da TV Record, em 2015, onde conheceu a atriz Aline Wirle, ex-integrante do grupo musical Rouge, com quem era casado.