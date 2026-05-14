A paixão de José Caetano de Brito Júnior pelo colecionismo começou ainda na infância, nos corredores da escola e diante das vitrines de brinquedos dos anos 1980. Hoje secretário-geral da Sociedade Goiana de Numismática (SGN), ele reúne moedas históricas, cédulas raras, distintivos escoteiros, itens promocionais, álbuns de figurinhas e uma coleção completa dos famosos brinquedos Comandos em Ação. O goiano é um dos participantes do 17º Encontro Nacional de Colecionadores, que acontece nesta sexta-feira (15) e sábado (16), no Hotel Holiday Inn, no Setor Oeste.\nA trajetória começou com brinquedos que marcaram gerações, mas cresceu junto com o interesse pela história e pela memória cultural. Hoje, José Caetano também reúne moedas, cédulas, distintivos escoteiros e peças promocionais. “Conseguir completar toda a coleção dos Comandos em Ação lançada pela Estrela no Brasil foi a realização de um sonho de infância”, conta.