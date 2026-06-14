Gol da Alemanha. Toda vez que o locutor gritava essa frase no fatídico 7 a 1, derrota histórica sofrida pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, a tensão na casa do pastor Jairo de Souza Santos Junior, de 63 anos, aumentava. O resultado: o pai dele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto assistia à partida e precisou ser levado às pressas para o hospital. “Foi muito traumático. Graças a Deus ele teve um excelente atendimento e não ficou com sequelas. Desde então, passei a cuidar das minhas emoções em jogos assim. Se percebo que está ficando preocupante, deixo de assistir e fico aguardando o resultado”, conta.\nApaixonado por futebol, Jairo admite que continua vivendo as partidas de forma intensa. Em momentos decisivos, o coração acelera, o suor aumenta e a ansiedade o impede de permanecer sentado diante da TV. “Às vezes eu fico tão tenso que saio da sala e minha esposa vai me contando o que está acontecendo”, relata. Após o episódio vivido pelo pai, porém, incorporou uma espécie de freio emocional à rotina de torcedor. Recentemente submetido a um check-up cardiológico, ele diz estar com a saúde em dia, mas prefere não desafiar os próprios limites. “Essa Copa vai passar. Eu quero estar aqui, bem e com minha família, para acompanhar as próximas que virão.”