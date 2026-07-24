O humor é a porta de entrada, mas a conversa vai muito além da comédia. Neste sábado (25), às 18h, o Teatro Goiânia recebe o monólogo Hétero Sigilo, espetáculo escrito e protagonizado por Bernardo Dugin. A montagem parte de experiências pessoais do ator para discutir masculinidade, identidade e os mecanismos de adaptação que muitas pessoas desenvolvem para corresponder às expectativas impostas pela sociedade.\nEm cena, Dugin alterna momentos de leveza, emoção e crítica social ao revisitar lembranças da própria trajetória. O texto aborda o peso da heteronormatividade e os impactos de viver sob personagens criados para evitar julgamentos, transformando uma narrativa íntima em um convite à reflexão sobre pertencimento, liberdade e autenticidade.\nA origem da peça está em um episódio de homofobia vivido pelo artista e seu namorado durante uma missa de sétimo dia, em Nova Friburgo (RJ), em 2023. A experiência serviu como ponto de partida para a criação do espetáculo, que questiona até que ponto as pessoas moldam comportamentos, desejos e afetos para serem aceitas em diferentes ambientes.