Um morador de Goiânia foi contemplado, pela segunda vez, com um fusca de colecionador em um sorteio nacional realizado pela Loteria Federal. Desta vez, o jornalista Dehovan da Silva Lima conquistou uma relíquia de 1968, na cor verde-folha, equipada com novo setup de suspensão e rodas Sprintstar EMPI originais (veja mais detalhes acima).
Apesar de já ter sido sorteado anteriormente, Dehovan descreve o sentimento da nova conquista como "um misto de incredulidade e alegria" ao receber a ligação confirmando que o carro era seu.
Em 2019, ganhei um Fusca azul, que está comigo até hoje", relembra. Agora, ele brinca dizendo que "vai ter de ampliar a garagem de casa".