Uma moradora de Itaberaí, no noroeste do estado, cobriu todo o carro com crochê. No vídeo publicado nas redes sociais dela, a artesã Llene Fonseca mostra o resultado do trabalho de cinco meses feito à mão. O carro de cor cinza passou a andar colorido pela cidade e viralizou nas redes sociais, e já acumula mais de 24,3 mil visualizações (assista vídeo acima).
O vídeo foi publicado nesta sexta-feira (20) no perfil da artesã. As cores do bordado quadriculado de Llene variam entre o azul, alaranjado, amarelo, vermelho, verde e preto, com direito a corações no retrovisor, além de flores nas laterais e para-choque do carro.
Na imagem, a artesã aparece jogando várias peças bordadas para cima e logo em seguida o carro aparece coberto de crochê. No entanto, foram cinco meses bordando à mão. Além disso, os bancos internos do carro também foram cobertos pelo crochê, e detalhes como os faróis, logotipo do carro e lanternas foram deixados de fora (veja abaixo).