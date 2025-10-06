O Morce-GO Vermelho Goiás Horror Film Festival divulgou a lista oficial de filmes selecionados para sua nova edição, que acontece entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, no Cine Cultura, com entrada gratuita. Ao todo, 37 produções compõem a programação, escolhidas entre 643 inscrições recebidas de diferentes partes do mundo, sendo 94 apenas da Espanha.A curadoria, formada pelos profissionais Mônica Trigo (longas-metragens), Itamar Borges (curtas nacionais e animações) e Marcelo Milici (curtas internacionais e produções goianas), selecionou obras que refletem a diversidade e a criatividade do gênero fantástico, tanto no Brasil quanto no exterior. Segundo o diretor do festival, Cristiano Sousa, esta edição marca um novo patamar para o evento.Entre os selecionados, destacam-se produções locais como A Queda, de Luísa Mello, e Sereia do Brava, de Luciano Evangelista, além de curtas e longas internacionais vindos de países como Espanha, México, Argentina, Israel e Uruguai. O festival também contará com a mostra Morce-Anima, dedicada às animações do gênero.O gênero de horror ganhou força e popularidade especialmente a partir da década de 1990, quando o público passou a buscar experiências cinematográficas que misturavam medo, suspense e crítica social. Filmes como Pânico (1996) e O Sexto Sentido (1999) redefiniram o terror, abrindo espaço para produções independentes e experimentais que exploravam o psicológico, o sobrenatural e o grotesco com novas linguagens. Essa expansão consolidou o horror como um dos gêneros mais versáteis e expressivos do cinema contemporâneo — influência que se reflete até hoje em festivais como o Morce-GO Vermelho.O Morce-GO Vermelho conta com o apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes de Incentivo à Cultura, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). A programação completa, com todos os filmes selecionados, pode ser conferida no site (morcegovermelhofestival.com.br) e nas redes sociais oficiais do Morce-GO Vermelho Goiás Horror Film Festival.ServiçoEvento: Morce-GO Vermelho Horror Film FestivalData: 30/10 a 2/11Local: Cine Cultura / Praça Cívica, CentroEntrada: Gratuita (ingressos em breve via Sympla)