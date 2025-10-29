Luzes apagadas, olhos atentos e coração acelerado. O Morce-GO Vermelho - Goiás Horror Film Festival, que chega à 9ª edição, começa nesta quinta-feira (30) e segue até domingo (2), com a promessa de não deixar ninguém tranquilo na poltrona durante a sessão de cinema. A programação reúne 37 títulos, entre longas e curtas, nacionais, vindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Amapá, Goiás e Pernambuco, e internacionais, com produções do México, Espanha, Argentina, Equador, Israel e Uruguai. As sessões são gratuitas e acontecem no Cine Cultura, Centro.\nO festival presta uma homenagem à atriz Gilda Nomacce, que soma mais de 40 anos de carreira em diversas frentes, como teatro, TV, streaming e cinema. Ela integrou o elenco da série Desejos S.A., do Disney+, de Cidade Invisível, da Netflix, e do longa Prédio Vazio, de Rodrigo Aragão. A artista ganhou projeção nacional após uma entrevista à TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão, quando, ao falar sobre seu novo filme Enterre Seus Mortos, surpreendeu com uma performance assustadora. Ela estará presente no evento, assim como o escritor e cineasta Marcos de Britto.