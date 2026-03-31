O trio formado por Moreno Veloso, filho de Caetano Veloso, ao lado de Jaques Morelenbaum e Paula Morelenbaum, está confirmado como principal atração da 4ª edição do Wine Jazz Piri, que será realizada de 30 de abril a 3 de maio, no Espaço Cultural Santa Dica. Os músicos apresentam o espetáculo Só Caetano, que, após a apresentação em Pirenópolis, segue para turnê internacional pela América Latina. O repertório revisita diferentes fases da carreira de Caetano, com foco nas canções tropicalistas do fim dos anos 1960. Segundo o diretor artístico do evento, Raul de Oliveira, a escolha dos artistas que se apresentam ao longo dos quatro dias é feita de forma criteriosa, valorizando nomes locais e nacionais que mantêm viva a música instrumental e popular de qualidade. “Nosso propósito é posicionar Pirenópolis como um dos grandes destinos musicais do país, conectando arte, turismo e experiências de alto nível em um mesmo evento”, afirma. Idealizado para promover a vitivinicultura emergente no Centro-Oeste, o festival também faz uma ode à boa música ao eleger o jazz como estilo principal. A abertura musical fica por conta de Bruno Rejan, com o espetáculo Assanhando Jacob do Bandolim, uma releitura do repertório do mestre do choro que une tradição a influências como soul, jazz fusion e afro-musicalidades. O DJ Thiago Jesus encerra o primeiro dia.No segundo dia, Sarará Santos apresenta um repertório especial dedicado a Djavan, seguido pela cantora Yas e novos sets do DJ Thiago Jesus. Na sequência da programação, o violonista Júlio Lemos abre os trabalhos, seguido pela flautista Adriana Losi e pelo trio Só Caetano. O encerramento do festival fica por conta de Diogo Tabah.O Wine Jazz Piri também busca dar visibilidade ao trabalho artesanal de produtores de vinho, queijos, embutidos e outras iguarias do Centro-Oeste, integrantes da Rota dos Pirineus. Entre os destaques, estão rótulos regionais que vêm ganhando reconhecimento nacional, inclusive com premiações no setor.“Hoje, já temos mais de 30 vinícolas confirmadas, que juntas apresentarão cerca de 150 rótulos. É uma grande alegria para nós, que acreditamos desde a primeira edição na força desse segmento”, destaca o idealizador do festival, Ricardo Trick.