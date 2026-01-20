Morreu nesta terça-feira (20) a escritora e poetisa Alice Espíndola, aos 85 anos, em Goiânia. A escritora era mineira, mas residia em Goiânia com a família, segundo Ubirajara Galli, amigo e também escritor.\nAo POPULAR, Aline Espindola, neta de Alice, informou que a poetisa morreu dormindo. De acordo com Ana Serra, secretária e associada da União Brasileira de Escritores - Sessão Goiás (UBE-GO), o velório ocorrerá no Cemitério Jardim das Palmeiras nesta quarta-feira (21), a partir das 7h, e o sepultamento está previsto para 11h.\nEspaços culturais em Goiânia podem ser alugados por qualquer pessoa; veja como reservar\nValentino Garavani, estilista italiano, morre aos 93 anos\nMorre Roger Allers, codiretor de 'O Rei Leão', aos 76 anos\nSegundo Ana Serra, Spíndola, nome artístico de Alice, nasceu em 26 de setembro de 1940, no município de Nova Ponte, em Minas Gerais. Porém, foi em Goiás que Alice construiu grande parte de sua vida pessoal e literária em Goiânia, onde residiu por décadas e se tornou uma presença constante nas atividades culturais do estado, conforme contou a escritora e arquiteta Narcisa Abreu Cordeiro.