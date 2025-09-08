Morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, a cantora Angela Ro Ro, uma das principais estrelas da MPB nos anos 1970 e 1980, dona de sucessos que dominaram o repertório popular, como "Amor, Meu Grande Amor". A informação foi confirmada pelo advogado da artista, Carlos Eduardo Lyrio.\nFalar de Angela Ro Ro quase sempre é falar de seu disco de estreia, que traz seu nome no título e foi lançado em 1979. Um álbum autoral, apresentando canções brasileiras de rock e blues com letras confessionais que, de certa forma, anteciparam a onda nacional roqueira que viria nos anos seguintes. "Angela Ro Ro" é um lançamento para as antologias.\nCuriosamente, a cantora nunca repetiu junto ao público e à crítica o sucesso deste álbum que gravou aos 29 anos. Tanto num período inicial da carreira muito fértil, com seis discos até 1985, quanto nos 40 anos seguintes, período no qual produziu apenas quatro trabalhos. Uma longa fase de afastamento do grande público, e as pessoas que se lembravam dela comentavam mais sua vida pessoal de pequenos escândalos do que a música que ela criava.