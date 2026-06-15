Anne Schedeen, atriz que por quatro temporadas deu vida à personagem Kate Tanner em "Alf, o ETeimoso", morreu aos 77 anos. A família confirmou a morte em publicação nas redes sociais no domingo (14), sem revelar a causa.\nEla era uma força da natureza. É inimaginável pensar na vida sem ela", diz a família da artista em comunicado. "Ela deixa um legado extraordinário de energia criativa, humor afiado, alegria pela família, adoração por cachorrinhos, ódio profundo por [Donald] Trump, paixão por brechós e por uma boa história. Estamos inconsoláveis sem ela. Nós a amávamos muito, assim como todos que a conheceram."\nNascida em Portland, nos Estados Unidos, Schedeen começou a se interessar por teatro ainda na infância, passando pelo Portland Civic Theatre antes de estudar em universidades do Oregon e de Washington. Fez temporadas em palcos do Havaí e de Nova York até assinar contrato com a Universal Pictures, em Los Angeles.