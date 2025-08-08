Respeitado pelos colegas e admirado pelo público, o sambista Arlindo Cruz vivia um dos pontos altos de sua carreira quando, em 17 de março de 2017, sofreu um acidente vascular cerebral. Sobreviveu, mas com sequelas graves. Nunca mais andou, falou, muito menos compôs e cantou. Sua jornada se encerrou nesta sexta-feira (8), aos 66 anos. A informação foi confirmada por sua mulher, Babi Cruz.\nArlindo Domingos da Cruz Filho nasceu em 14 de setembro de 1958, em Rio de Janeiro, e cresceu cercado pela música. Aos sete anos, ganhou um cavaquinho do pai, que o ensinou a tocar. Na adolescência, aprendeu violão e teoria musical.\nEstudou na Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, mas seu caminho era o samba. Aos 17, tocou cavaquinho no disco "Roda de Samba", de Candeia, amigo de seu pai e seu ídolo.