Morreu, neste domingo (28), aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran, que marcou a televisão brasileira por seus trabalhos humorísticos em programas como "A Escolinha do Professor Raimundo", "Zorra Total" e "Balança, Mas Não Cai", principalmente na Globo.\nEla estava internada em Copacabana, zona sul do Rio. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa D'Or. A causa da morte não foi divulgada.\nJudia nascida em Varsóvia, na Polônia, em março de 1926, Loran -cujo nome de batismo era Basza Ajs- veio ao Brasil com o pai, a mãe e os cinco irmãos fugindo da perseguição dos nazistas, em 1937. Instalaram-se no Rio de Janeiro, num sobrado da Praça Tiradentes, centro da capital fluminense.\nEla começou sua carreira aos 14 anos, no teatro, influenciada pelo pai, também ator e alfaiate. Destacou-se primeiro em clubes da comunidade judaica, onde se apresentava ao lado da irmã, e depois no teatro de revista, gênero mais popular, onde pode demonstrar sua vocação para o humor -e o sotaque carregado sublinhava essa sua faceta.