Ubirajara de Souza, produtor musical conhecido como Bira Haway e pai do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, morreu no último domingo (25), no Hospital Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, aos 74 anos. A informação foi confirmada pela banda no Instagram. "Hoje o nosso coração se despedaça. Perdemos quem mais acreditava em nós: nosso paizão, nosso guia, nosso mestre, produtor e diretor", disse a banda.\nRecentemente, Haway teve uma das pernas amputadas no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio, e recebeu alta. Pouco depois, no dia 21, ele passou mal e foi internado na UPA da Cidade de Deus, onde foi constatada insuficiência cardíaca. O produtor foi então transferido para o Hospital Carlos Chagas, onde morreu no dia 25.\n"Obrigado por cada ensinamento, por cada puxão de orelha que nos fez melhor, por cada abraço que nos deu coragem. Você plantou sonhos, regou com paixão e nos deixou um legado eterno. O samba está de luto", adicionou o grupo em seu post. "Mestre e pai de todos nós, descanse em paz; sua música e seu amor viverão para sempre dentro da gente. Vamos sempre te amar para todo o sempre."