A cantora e compositora Dolly Parton, rainha da música country e uma das artistas mais premiadas e queridas dos Estados Unidos, morreu aos 80 anos.\nParton também foi atriz, empresária e filantropa generosa, além de ter sido uma rara unanimidade num país dividido culturalmente, celebrada como ícone feminista, da comunidade gay e também da classe trabalhadora do sul do país, onde nasceu. Colecionou 11 estatuetas do Grammy, incluindo uma pelo conjunto da obra, além de indicações ao Oscar, Emmy e Tony.\nA notícia foi divulgada, nesta terça (25), por seu sobrinho, Brian Seaver, nas redes sociais. Seaver era chefe de segurança da artista, cargo que também foi do seu pai, Larry, e afirmou que a própria Parton tinha pedido a ele anteriormente que ficasse a cargo do anúncio da sua morte.\nMorre Glória Menezes, uma das grandes atrizes do teatro e da TV, aos 91 anos