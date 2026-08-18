Morreu, nesta terça-feira (18), Glória Menezes, aos 91 anos, uma das grandes atrizes do Brasil, que marcou os palcos, o cinema e a televisão brasileira em mais de 60 anos de carreira. Ela morreu em sua casa, no Rio de Janeiro, segundo a família.\nNão foi apenas com mocinhas e vilãs de 40 títulos televisivos que a artista montou a extensa galerias de personagens que fez dela um dos rostos mais conhecidos do país.\nA televisão foi um porto mais frequente. Mas houve também, em sua trajetória, dedicações pontuais ao teatro e pelo menos um grande papel no cinema, a sofrida Rosa, do filme "O Pagador de Promessas", de 1962, de Anselmo Duarte.\nAtriz Laura Cardoso morre aos 98 anos\nFederico García Lorca: 90 anos de poesia, coragem e resistência\nConheça o padre goiano de 33 anos que compõe hinos para grandes festas católicas