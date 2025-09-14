Músico brasileiro Hermeto Pascoal (Reprodução / Instagram de Hermeto Pascoal)\nMorreu neste sábado (13), aos 89 anos, o compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, conhecido como o bruxo dos sons. A informação foi confirmada pela equipe e a família do artista em suas redes sociais.\n"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria, fazendo som e música", diz a publicação. Pascoal deveria se apresentar no festival AcessaBH, na capital mineira, neste sábado, mas a apresentação foi cancelada horas antes.\nPreta Gil morre aos 50 anos\nCacá Diegues levou Brasil para o cinema, diz Lula; veja repercussão da morte do cineasta