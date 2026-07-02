O ator japonês Hikaru Kurosaki, que interpretou o personagem principal da série O Fantástico Jaspion, morreu aos 64 anos. A informação foi dada por um amigo do artista, Masaki Sekiguchi, em publicação no Facebook. A causa da morte não foi divulgada.\nKurosaki estava na cidade de Motobu, em Okinawa, no Japão, onde trabalhou como instrutor de mergulho depois de deixar a carreira na televisão, nos anos 1990. Segundo o amigo, com quem era membro de uma associação de mergulho, o ator morava sozinho.\nO protagonista Hikaru Kurosaki, que fez o personagem na série 'O Fantástico Jaspion', dos anos 1980 (Divulgação)\n“Kurosaki estava em Motobu há mais de 30 anos. Quando chegou, havia apenas cerca de seis empresas de mergulho na região, e éramos colegas que compartilhavam tanto os bons momentos quanto os desafios. Nossa relação era baseada no apoio mútuo, simplesmente por estarmos presentes mesmo sem palavras, por isso, sua morte é profundamente triste. Oramos pelo descanso de sua alma”, ele afirmou.