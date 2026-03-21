Morreu, na madrugada deste sábado (21), Juca de Oliveira, ator, diretor, escritor e dramaturgo que brilhou nas artes cênicas brasileiras pelo seu rigor dramático ímpar, aos 91 anos. Sua carreira de sete décadas se estendeu dos palcos do Teatro Brasileiro de Comédia e do Teatro de Arena, de forte viés político na década de 1960, às dezenas de seriados e novelas na TV, como em "Nino, o Italianinho", "Saramandaia" e "O Clone".\nO ator tinha feito aniversário na última segunda-feira (16), e estava internado numa UTI do Hospital Sírio-Libanês desde a sexta (13), tratando uma pneumonia e um problema cardíaco.\nEle deixa a mulher, a musicista Maria Luiza de Faro Santos, a filha do casal, Isabella Faro de Oliveira.\nJuca de Oliveira nasceu em 16 de março de 1935, na cidade de São Roque, a 70 km da capital paulista. Batizado José de Oliveira Santos, o roquense deixou a pequena cidade, para orgulho do pai, Antonio de Oliveira Santos, e da mãe, Josefina, para cursar a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, no centro de São Paulo.