A artista iraniana Marjane Satrapi, conhecida mundialmente pela graphic novel e pela adaptação cinematográfica de Persépolis, morreu aos 56 anos. A informação foi confirmada à agência AFP pela família dela.\nA família divulgou que ela “morreu de tristeza” pouco mais de um ano após perder o marido. O produtor, ator e diretor Mattias Ripa, considerado o amor de sua vida, morreu em 8 de abril de 2025.\nA morte foi confirmada por familiares nesta quinta-feira (04). “Marjane Satrapi morreu de tristeza mais de um ano após o falecimento de Mattias Ripa, seu marido e o amor de sua vida”, diz o comunicado oficial.\nSatrapi nasceu no Irã, vivia exilada na França desde 1994 e se naturalizou em 2006. Ela ficou famosa mundialmente com a HQ (história em quadrinhos) Persépolis, lançada em 2000 com continuações até 2003.